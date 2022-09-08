«Газпром-Югра» и «Синара» сыграют за Суперкубок России по мини-футболу

Мини-футбольный сезон в России официально откроется матчем за PARI-Суперкубок, который пройдёт 9 сентября в Югорске на арене КСК «Норд». Местный «Газпром-Югра» встретится с «Синарой» из Екатеринбурга. Игра будет показана на телеканале «Матч ТВ», начало прямого эфира – в 16:25.
В минувшем сезоне «Газпром-Югра» стал трёхкратным чемпионом России, а «Синара» во второй раз в истории завоевала Кубок страны. Обе команды – одни из старейших в российском мини-футболе и, помимо побед во внутренних соревнованиях, добивались крупных международных успехов: «Синара» выигрывала Кубок УЕФА в 2008 году, «Газпром-Югра» — в 2016-м.
Между собой соперники успели провести 110 матчей во всех турнирах, 44 раза побеждали «газовики», 36 раз – уральцы. На двоих в этих встречах забит 621 гол: 311−310 в пользу «Югры».
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