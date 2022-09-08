Тренер сборной Украины объяснил вылет команды с ЧМ по волейболу

Главный тренер сборной Украины по волейболу Угис Крастиньш прокомментировал вылет сборной с чемпионата мира. В четвертьфинале украинцы проиграли сборной Словении.

«Была равная игра, но они начали оказывать большее давление. Конечно, удержать такой уровень, который мы показывали в первой партии, – нереально, потому что в нападении забили 83% атак. Так бывает только в кино, в реальной жизни не бывает.

Нам было сложно найти баланс, где мы расслабляемся, где добавляем. Постоянно работали на максимальных оборотах. И когда ты работаешь на максимальных оборотах, рано или поздно появляется усталость, в некоторых мелких моментах начинаешь ошибаться и теряешь эмоции.



Если брать статистически, то мы по блокам выиграли, по атакам, по приёмам. По эйсам – Олег Плотницкий подал пять. Единственный статистический показатель, по которому проиграли, – это количество ошибок во время подач. Остальные нам удалось выиграть, но, к сожалению, проиграли матч.

Думаю, что команда прибавила за последние несколько сезонов. Мы уже на равных боремся с топ-командами. Уверен, что-то будет добавляться. Чтобы играть на таком уровне и повторить такой успех – для этого нужно прилагать невероятные усилия. Здесь халява не проходит, надо всё зубами выгрызать. Просто так никто ничего не даёт», — приводит слова Крастиньша украинское издание Suspilne.

Напомним, 7 сентября мужская сборная Украины проиграла национальной команде Словении в четвертьфинале чемпионата мира по волейболу со счётом 1:3 (25:18, 24:26, 19:25, 23:25).