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Капитан сборной Украины по волейболу назвал главную ошибку команды на ЧМ-2022

Капитан сборной Украины по волейболу назвал главную ошибку команды на ЧМ-2022
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Капитан сборной Украины по волейболу Олег Плотницкий прокомментировал поражение от команды Словении (1:3) в четвертьфинале чемпионата мира, проходящего в Польше и Словении.

Украинские волейболисты заняли на первенстве планеты место отстранённой сборной России.

«У словенцев гораздо лучший приём, чем у нидерландцев, – там можно было больше разгуляться, здесь нужно было ещё больше рисковать. Там играл один игрок, а здесь игра строится на всех игроках. Надо было рисковать.
Учитывать ещё нужно, когда ты стоишь на подаче и весь зал свистит тебе. Все 11 тысяч свистят, так это немного давит, как ты подбрасываешь, как настраиваешься. Но не думаю, что полностью провалили подачу, были хорошие отрезки, были и плохие.

Самая большая ошибка – что мы потеряли веру в себя. Думаю, это за счёт того, что нет опыта. Один-два мяча они достанут, выиграют – оно так тебя достаёт внутри, что ты думаешь: «Ну как так». С этим не умеем бороться, но думаю, что год-два – и нормально.

Думаю, запомнится не только чемпионат, а всё лето. Мы были вместе всё лето – первый раз в истории такое, наверное. Мы так привыкли друг к другу, выучили друг друга, научились играть как команда. В тяжёлые моменты, лёгкие, хорошие, плохие – и это очень круто. Я надеюсь, что так будет дальше. У нас есть хорошие замены, которые помогают. Есть люди, помогающие на замене. Создалась одна большая семья, работающая вместе, и это супер.

Чемпионат прошел кайфово для всех, думаю. Все должны были получить удовольствие от нашей игры, мы показывали хороший уровень волейбола. Только в плюсы нам это всё. Никому не должно быть стыдно за нас, нам точно нет. Мы оставили всё, что могли, на площадке. По большей части я счастлив, как всё это прошло, как сыграли. Самое обидное, что остаётся немного, – и это немного… Может, мы недорабатываем или, может, не заслуживаем – происходит как происходит», – приводит слова Плотницкого «Суспільне Спорт».

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