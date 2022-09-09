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Сборная Польши по волейболу стала последним полуфиналистом на ЧМ

Сборная Польши по волейболу стала последним полуфиналистом на ЧМ
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На чемпионате мира по волейболу среди мужских команд, который проходит в Польше и Словении, определился последний полуфиналист. Им стала сборная Польши, которая в четвертьфинальном матче нанесла поражение команде США со счётом 3:2 (25:20, 27:25, 21:25, 22:25, 15:12).

ЧМ-2022 (м). 1/4 финала
08 сентября 2022, четверг. 22:00 МСК
Польша
Окончен
3 : 2
США

Самым результативным в составе поляков стал диагональный Бартош Курек, принёсший своей команде 21 очко. Доигровщик из сборной США Аарон Расселл набрал 22 очка.

За выход в финал сборная Польши сразится со сборной Бразилии, которая в четвертьфинальном матче одолела команду Аргентины со счётом 3:1 (25:16, 23:25, 25:23, 25:21).

Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. Гливице, Польша
Четвертьфинал

Польша — США — 3:2 (25:20, 27:25, 21:25, 22:25, 15:12)

Видеоролик доступен на YouTube-канале Volleyball World. Права на видео принадлежат FIVB.

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