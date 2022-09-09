Сборная Польши по волейболу стала последним полуфиналистом на ЧМ

На чемпионате мира по волейболу среди мужских команд, который проходит в Польше и Словении, определился последний полуфиналист. Им стала сборная Польши, которая в четвертьфинальном матче нанесла поражение команде США со счётом 3:2 (25:20, 27:25, 21:25, 22:25, 15:12).
Самым результативным в составе поляков стал диагональный Бартош Курек, принёсший своей команде 21 очко. Доигровщик из сборной США Аарон Расселл набрал 22 очка.
За выход в финал сборная Польши сразится со сборной Бразилии, которая в четвертьфинальном матче одолела команду Аргентины со счётом 3:1 (25:16, 23:25, 25:23, 25:21).
Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. Гливице, Польша
Четвертьфинал
Польша — США — 3:2 (25:20, 27:25, 21:25, 22:25, 15:12)
Видеоролик доступен на YouTube-канале Volleyball World. Права на видео принадлежат FIVB.
- 9 сентября 2022
-
09:42
-
08:30
-
00:37
-
00:30
- 8 сентября 2022
-
23:19
-
22:13
-
22:05
-
21:33
-
20:41
-
19:11
-
18:36
-
16:21
-
15:22
-
15:15
-
14:03
-
13:32
-
13:16
-
13:07
-
12:17
-
11:01
-
11:00
-
10:36
-
10:13
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:00
-
00:22
-
00:02
- 7 сентября 2022
-
23:52
-
23:34
-
23:03
-
22:27
-
22:00
-
21:00