Ронни О'Салливан отреагировал на известие о смерти Елизаветы II
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Семикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан отреагировал на известие об уходе из жизни британского монарха Елизаветы II.
«Покойся с миром, наша прекрасная королева. Спасибо тебе за всё», — написал О'Салливан в своих социальных сетях.
Елизавета II взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте двадцати пяти лет, после смерти своего отца — короля Георга VI. Таким образом, она правила страной более семидесяти лет.
Ранее на известие о смерти Елизаветы II отреагировали такие персоны, как чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри, экс-чемпион мира в том же дивизионе Энтони Джошуа, президент UFC Дана Уайт, 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер.
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