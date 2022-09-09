Ронни О'Салливан отреагировал на известие о смерти Елизаветы II

Семикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан отреагировал на известие об уходе из жизни британского монарха Елизаветы II.

«Покойся с миром, наша прекрасная королева. Спасибо тебе за всё», — написал О'Салливан в своих социальных сетях.

Елизавета II взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте двадцати пяти лет, после смерти своего отца — короля Георга VI. Таким образом, она правила страной более семидесяти лет.

Ранее на известие о смерти Елизаветы II отреагировали такие персоны, как чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри, экс-чемпион мира в том же дивизионе Энтони Джошуа, президент UFC Дана Уайт, 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер.