Американец Лайлз показал 12-й результат в истории на 200 м и побил рекорд Болта

Трёхкратный чемпион мира, американский легкоатлет Ноа Лайлз в финале серии соревнований по лёгкой атлетике «Бриллиантовая лига», который проходил в Цюрихе (Швейцария), преодолел 200 м за 19,52 с. Это время стало 12-м в истории, личный рекорд спортсмена — 19,31. Мировой рекорд на счету ямайского легкоатлета Усэйна Болта — 19,19. Он также превзошёл лучший результат «Бриллиантовой лиги», установленный Болтом (19,66) 10 лет назад.
Канадец Аарон Браун занял второе место в фотофинише с Александером Огандо из Доминиканской Республики — оба показали результат 20,02.
Победа другой чемпионки мира, ямайки Шерики Джексон в женском спринте была ещё более убедительной — она опередила ближайшую соперницу больше чем на полсекунды.
Все результаты «Бриллиантовой лиги» на коротких дистанциях:
Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига. Цюрих, Швейцария
100 м. Мужчины
1. Трэйвон Бромелл (США) — 9,94.
2. Йохан Блэйк (Ямайка) — 10,05.
3. Аарон Браун (Канада) — 10,06.
100 м. Женщины
1. Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка) — 10,65.
2. Шерика Джексон (Ямайка) — 10,81.
3. Мари-Жозе Та Лу (Кот-д'Ивуар) — 10,91.
200 м. Мужчины
1. Ноа Лайлз (США) — 19,52.
2. Аарон Браун (Канада) — 20,02.
3. Александер Огандо (Доминиканская Республика) — 20,02.
200 м. Женщины
1. Шерика Джексон (Ямайка) — 21,80.
2. Габриэль Томас (США) — 22,38.
3. Тамара Кларк (США) — 22,42.
400 м. Мужчины
1. Кирани Джеймс (Гренада) — 44,26.
2. Брайс Дэдмон (США) — 44,47.
3. Вернон Норвуд (США) — 44,86.
400 м. Женщины
1. Марилейди Паулино (Доминиканская Республика) — 48,99.
2. Фиодализа Кофил (Доминиканская Республика) — 49,93.
3. Сада Уильямс (Барбадос) — 49,98.
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