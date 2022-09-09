Американец Лайлз показал 12-й результат в истории на 200 м и побил рекорд Болта

Трёхкратный чемпион мира, американский легкоатлет Ноа Лайлз в финале серии соревнований по лёгкой атлетике «Бриллиантовая лига», который проходил в Цюрихе (Швейцария), преодолел 200 м за 19,52 с. Это время стало 12-м в истории, личный рекорд спортсмена — 19,31. Мировой рекорд на счету ямайского легкоатлета Усэйна Болта — 19,19. Он также превзошёл лучший результат «Бриллиантовой лиги», установленный Болтом (19,66) 10 лет назад.

Канадец Аарон Браун занял второе место в фотофинише с Александером Огандо из Доминиканской Республики — оба показали результат 20,02.

Победа другой чемпионки мира, ямайки Шерики Джексон в женском спринте была ещё более убедительной — она опередила ближайшую соперницу больше чем на полсекунды.

Все результаты «Бриллиантовой лиги» на коротких дистанциях:

Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига. Цюрих, Швейцария

100 м. Мужчины



1. Трэйвон Бромелл (США) — 9,94.

2. Йохан Блэйк (Ямайка) — 10,05.

3. Аарон Браун (Канада) — 10,06.

100 м. Женщины



1. Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка) — 10,65.

2. Шерика Джексон (Ямайка) — 10,81.

3. Мари-Жозе Та Лу (Кот-д'Ивуар) — 10,91.

200 м. Мужчины

1. Ноа Лайлз (США) — 19,52.

2. Аарон Браун (Канада) — 20,02.

3. Александер Огандо (Доминиканская Республика) — 20,02.

200 м. Женщины

1. Шерика Джексон (Ямайка) — 21,80.

2. Габриэль Томас (США) — 22,38.

3. Тамара Кларк (США) — 22,42.

400 м. Мужчины

1. Кирани Джеймс (Гренада) — 44,26.

2. Брайс Дэдмон (США) — 44,47.

3. Вернон Норвуд (США) — 44,86.

400 м. Женщины

1. Марилейди Паулино (Доминиканская Республика) — 48,99.

2. Фиодализа Кофил (Доминиканская Республика) — 49,93.

3. Сада Уильямс (Барбадос) — 49,98.