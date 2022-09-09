Глава Chess.com сделал заявление по бану гроссмейстера из США, признавшегося в читерстве

Глава Chess.com Дэнни Ренш выступил с заявлением по ситуации с американским гроссмейстером Хансом Моке Ниманном. Ранее Ниманн признался, что использовал шахматные движки для подсказок в онлайн-турнирах, после чего его забанили на портале.
«Уважаемое шахматное сообщество! Последние несколько дней оказались бурными для многих. Мы связались с Хансом Ниманном, чтобы в частном порядке объяснить своё решение исключить его из Chess.com и из наших турниров. Мы поделились с ним подробными доказательствами в защиту нашего решения, включая информацию, противоречащую его заявлениям о степени его мошенничества на Chess.com.
Мы попросили Ханса предоставить объяснение и ответ в надежде найти решение, по которому он снова сможет играть на Chess.com. Мы не хотим ничего, кроме как видеть, как лучшие шахматисты мира добиваются успеха в величайших турнирах. Мы всегда будем действовать в целях защиты целостности игры, которую мы все любим», — сказал Ренш.
Ниманн предположительно использовал электронные подсказчики, установленные в районе пятой точки. Они вибрировали, подсказывая таким образом нужный ход.
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