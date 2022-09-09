Президент МОК Томас Бах произнёс речь по поводу смерти Елизаветы II

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на заседании организации произнёс речь, посвящённую британскому монарху Елизавете II, ушедшей из жизни в 96 лет.

«С кончиной её величества королевы Елизаветы II мы потеряли большого сторонника спорта и олимпийского движения. Её величество была единственным главой государства, объявившим об открытии двух Олимпиад, и присутствовала на Олимпийских играх в Лондоне в 1948 году. Как покровительница британской олимпийской ассоциации она давала неоценимые советы и оказывала помощь олимпийскому сообществу.

Всякий раз, когда мы видели её на спортивном мероприятии, можно было почувствовать, насколько она ценит спорт и сколько радости он ей приносит. Она сама была опытной наездницей. Эта любовь к спорту и прекрасное чувство юмора ярко проявились в её появлении на церемонии открытия Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, где её участие во всемирно известном скетче запомнится всем, кто его видел. Мы думаем о королевской семье и, в частности, о нашей коллеге по МОК, её королевском высочестве, а также обо всех членах олимпийского сообщества в Соединённом королевстве и странах Содружества», — приводит слова Баха пресс-служба МОК.