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Президент МОК Томас Бах произнёс речь по поводу смерти Елизаветы II

Президент МОК Томас Бах произнёс речь по поводу смерти Елизаветы II
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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на заседании организации произнёс речь, посвящённую британскому монарху Елизавете II, ушедшей из жизни в 96 лет.

«С кончиной её величества королевы Елизаветы II мы потеряли большого сторонника спорта и олимпийского движения. Её величество была единственным главой государства, объявившим об открытии двух Олимпиад, и присутствовала на Олимпийских играх в Лондоне в 1948 году. Как покровительница британской олимпийской ассоциации она давала неоценимые советы и оказывала помощь олимпийскому сообществу.

Всякий раз, когда мы видели её на спортивном мероприятии, можно было почувствовать, насколько она ценит спорт и сколько радости он ей приносит. Она сама была опытной наездницей. Эта любовь к спорту и прекрасное чувство юмора ярко проявились в её появлении на церемонии открытия Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, где её участие во всемирно известном скетче запомнится всем, кто его видел. Мы думаем о королевской семье и, в частности, о нашей коллеге по МОК, её королевском высочестве, а также обо всех членах олимпийского сообщества в Соединённом королевстве и странах Содружества», — приводит слова Баха пресс-служба МОК.

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