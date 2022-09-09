Двукратная олимпийская чемпионка в метании копья Барбора Шпотакова завершила карьеру

Чешская метательница копья Барбора Шпотакова завершила карьеру. Об этом сообщил «твиттер» олимпийской команды Чехии.
«Радость, гордость, воинственность. Лучшая метательница копья всех времён прощается с карьерой», — написано в сообщении.
Барбора Шпотакова является двукратной олимпийской чемпионкой на Играх в Пекине (Китай) 2008 года и Лондоне (Великобритания) 2012 года, трёхкратной чемпионкой мира (2007, 2011, 2017) и чемпионкой Европы 2014 года. Ей принадлежит действующий мировой рекорд (72,28 метра), который чешская метательница копья установила на Всемирном легкоатлетическом финале 2008 года в Штутгарте (Германия). 20 августа 2022 года Шпотакова в возрасте 41 года стала бронзовым призёром чемпионата Европы по лёгкой атлетике в Мюнхене (Германия).
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