«Газпром-Югра» обыграл «Синару» в матче за Суперкубок России по мини-футболу

В Югорске завершился матч за Суперкубок России по мини-футболу. Местный «Газпром-Югра» обыграл екатеринбургскую «Синару» со счётом 3:2.
В составе победителей отличились Жуау Гилерме (23-я минута), Щимба (40) и вратарь Звиад Купатадзе (48). У проигравшей команды забили Максим Герасимов (22) и Сергей Абрамов (50).
В минувшем сезоне «Газпром-Югра» стал трёхкратным чемпионом России, а «Синара» во второй раз в истории завоевала Кубок страны. До сегодняшней встречи между собой соперники успели провести 110 матчей во всех турнирах, 44 раза побеждали «газовики», 36 раз – уральцы.
Мини-футбол. Суперкубок России
«Газпром-Югра» (Югорск) — «Синара» (Екатеринбург) — 3:2 (1:1).
Голы: Жуау Гилерме, 23. Щимба, 40. Купатадзе, 48 — Герасимов, 22. Абрамов, 50 (6м)
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