Испанские ватерполистки выиграли ЧЕ, одолев в финале Грецию

Сборная Испании выиграла чемпионат Европы по водному поло среди женских команд, который проходил в Сплите (Хорватия). В финальном матче испанские ватерполистки нанесли поражение команде Греции со счётом 9:6 (3:0, 1:3, 1:0, 4:3).

По два мяча в составе победителей забили Анна Эспар Льякет, Елена Руис и Мария Гарсия Годой. У греческой команды дважды отличилась Иоанна Чидириоти.

Сборная Испании в третий раз выиграла чемпионат Европы: ранее испанские ватерполистки побеждали в 2014 и 2020 годах.

Бронзовым призёром стала команда Италии, которая в матче за третье место нанесла поражение команде Нидерландов со счётом 16:13.

Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины. Сплит, Хорватия

Финал

Испания – Греция – 9:6 (3:0, 1:3, 1:0, 4:3).