Томас Бах: МОК полностью доверяет французским службам безопасности перед Олимпиадой

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация полностью доверяет французским службам безопасности в плане проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже в 2024 году. Французские власти и местная полиция подверглись резкой критике за то, как они справились с финалом Лиги чемпионов УЕФА между «Реалом» и «Ливерпулем» в мае.

«Мы рассмотрели вопросы безопасности там после ряда консультаций, визита представителей органов безопасности сюда, в Лозанну, последующих действий в ходе Координационной комиссии и других двусторонних бесед и дискуссий. Мы действительно можем сказать, что полностью доверяем французским службам безопасности.



Они сделали правильные выводы из инцидентов, связанных с финалом Лиги чемпионов, и пользуются нашим полным доверием», — приводит слова Томаса Баха Inside the Games.