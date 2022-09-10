Женский ЦСКА впервые завоевал гандбольный Суперкубок России, обыграв «Ростов-Дон»

В Москве на площадке волейбольной арены «Динамо» завершился матч за Суперкубок России по гандболу среди женщин.
Гандбольный клуб ЦСКА (Москва) одержал победу над командой «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) со счётом 31:27. Гандболистки армейского клуба выиграли первый тайм (15:11) и смогли сохранить своё преимущество во второй половине встречи. ЦСКА впервые завоевал Суперкубок после двух проигранных финалов в 2020 и 2021 годах. Оба раза выигрывал именно ростовский клуб.
Гандбол. Суперкубок России. Женщины
ЦСКА (Москва) – «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) – 31:27 (15:11)
В сезоне-2021/2022 ЦСКА впервые стал обладателем Кубка России, победив в финале «Ростов-Дон». По итогам чемпионата России ЦСКА стал обладателем серебряных медалей, уступив ростовскому клубу. «Ростов-Дон» — девятикратный чемпион страны и семикратный обладатель Суперкубка.
- 10 сентября 2022
-
21:13
-
20:19
-
19:42
-
19:24
-
18:59
-
18:10
-
17:58
-
17:30
-
16:29
-
16:12
-
15:14
-
14:18
-
12:55
-
00:15
- 9 сентября 2022
-
23:15
-
23:00
-
22:45
-
22:39
-
20:42
-
20:20
-
19:39
-
19:26
-
19:06
-
16:05
-
13:48
-
13:16
-
13:13
-
13:05
-
12:12
-
11:03
-
11:00
-
10:37
-
10:23
-
10:20
-
09:42