Женский ЦСКА впервые завоевал гандбольный Суперкубок России, обыграв «Ростов-Дон»

В Москве на площадке волейбольной арены «Динамо» завершился матч за Суперкубок России по гандболу среди женщин.



Гандбольный клуб ЦСКА (Москва) одержал победу над командой «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) со счётом 31:27. Гандболистки армейского клуба выиграли первый тайм (15:11) и смогли сохранить своё преимущество во второй половине встречи. ЦСКА впервые завоевал Суперкубок после двух проигранных финалов в 2020 и 2021 годах. Оба раза выигрывал именно ростовский клуб.

Гандбол. Суперкубок России. Женщины



ЦСКА (Москва) – «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) – 31:27 (15:11)



В сезоне-2021/2022 ЦСКА впервые стал обладателем Кубка России, победив в финале «Ростов-Дон». По итогам чемпионата России ЦСКА стал обладателем серебряных медалей, уступив ростовскому клубу. «Ростов-Дон» — девятикратный чемпион страны и семикратный обладатель Суперкубка.