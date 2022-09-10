Ян Непомнящий допустил, что может пропустить все турниры после Sinquefield Cup
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий раскрыл некоторые детали своей подготовки к матчу за мировую шахматную корону с китайцем Дин Лижэнем, который пройдёт в апреле-мае 2023 года.
Непомнящий допустил, что четвёртый этап серии Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США) может стать для него последним перед матчем за звание чемпиона мира.
В данный момент на Sinquefield Cup — 2022 стартует 8-й тур. В нём Непомнящий встретится с Левоном Ароняном, выступающим за США. Партии начнутся в 21:00 мск. Ян делит второе место в турнирной таблице после семи туров с несколькими шахматистами, в его активе 3,5 очка. Лидером соревнований является американец Уэсли Со (4).
Ранее с Sinquefield Cup со скандалом снялся действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен.
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