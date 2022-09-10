Украина заняла итоговое седьмое место на ЧМ по волейболу. Это лучший результат в истории

Сборная Украины заняла итоговое седьмое место на чемпионате мира по волейболу среди мужчин — 2022, который проходит в Польше и Словении. Этот результат стал лучшим в истории украинской команды.
В этом году соперниками украинцев по группе были сборные Сербии, Туниса и Пуэрто-Рико. В первом матче Украина уступила сербам — 0:3 (26:28, 21:25, 20:25), а далее одержала две победы: над тунисцами — 3:0 (25:21, 25:19, 25:15) и над командой Пуэрто-Рико — 3:1 (24:26, 25:19, 25:16, 25:19). В 1/8 финала украинские волейболисты выиграли у сборной Нидерландов со счётом 3:0 (25:16, 25:19, 25:18). 7 сентября сборная Украины проиграла национальной команде Словении в четвертьфинале турнира со счётом 1:3 (25:18, 24:26, 19:25, 23:25).
Ранее мужская сборная Украины только однажды выступала на чемпионате мира по волейболу — в 1998 году.
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