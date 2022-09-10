РУСАДА сняло обвинения в нарушении антидопинговых правил со штангистки Татьяны Кашириной

Генеральный секретарь Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Дмитрий Василенко сообщил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сняло с серебряного призёра Олимпиады-2012 Татьяны Кашириной все обвинения в нарушении антидопинговых правил.

Пятикратная чемпионка мира в весовой категории свыше 75 кг Каширина была отстранена в конце 2020 года на основании данных базы московской лаборатории, содержащей результаты проверки допинг-проб российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год.

«15 августа в адрес ФТАР пришло письмо от РУСАДА о снятии с Кашириной всех обвинений. Федерация искала путь, как допустить её к Спартакиаде сильнейших, но, к сожалению, путь был только один — внести изменения в положение по Спартакиаде, а времени для этого оставалось слишком мало», — приводит слова Василенко ТАСС.

Турнир по тяжёлой атлетике в рамках Спартакиады проходил в Москве с 26 по 28 августа.