Гандболисткам дарили цветы, чирлидерши летали в воздухе. Фото победы ЦСКА в Суперкубке

10 сентября в Москве в волейбольном центре «Динамо» в матче за Суперкубок России женский ПГК ЦСКА обыграл «Ростов-Дон» и впервые стал обладателем трофея. Встреча завершилась со счётом 31:27.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Ростов-Дон» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Правая полусредняя «Ростов-Дона» Анна Сень прокомментировала поражение от ЦСКА.



«С победой ЦСКА. Они выглядели достойнее нас. У нас есть некоторые проблемы по составу. В первом тайме проиграли четыре мяча — из этого сложился итоговый счёт на табло. В первой половине матча не реализовали 10 атак. Сделали несколько глупых ошибок: вратари отбивали, мы не подбирали. Играли сегодня в догоняющий гандбол. Надо работать, исправлять ошибки и идти дальше. Два титула мы уже уступили. С такой армией болельщиков нам нельзя больше проигрывать. Команда — это единое целое. Сейчас нам не хватает Таженовой и Кузнецовой. Считаю, что у нас уже есть готовый состав, с которым мы должны выигрывать все титулы в этом сезоне», — приводит слова Сень пресс-служба «Ростов-Дона».