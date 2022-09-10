Сборная Польши переиграла Бразилию и стала первым финалистом ЧМ по волейболу

Сборная Польши на домашней арене «Сподек» (Катовице, Польша) в пяти сетах обыграла Бразилию и вышла в финал чемпионата мира по волейболу среди мужчин, который проходит с 26 августа по 11 сентября.

Польские волейболисты оказались сильнее своих соперников со счётом 3:2 (23:25, 25:18, 25:20, 21:25, 15:12). Самыми результативными в составе победителей стали диагональный Бартош Курек (24) и доигровщик Камиль Семенюк (23). У бразильцев 18 очков на свой счёт записал доигровщик Рикардо Лукарелли.

Сборная Польши в финале мирового первенства сразится либо с Италией, либо со Словенией. Второй полуфинал пройдёт 10 сентября и начнётся не ранее 22:00 мск. Наиболее результативным игроком турнира на данный момент является доигровщик бразильской команды Йоанди Леал Идальго, набравший 91 балл.

Видеоролик доступен на YouTube-канале Volleyball World. Права на видео принадлежат FIVB.