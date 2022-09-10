Мужская сборная Хорватии выиграла чемпионат Европы по водному поло — 2022

Сборная Хорватии выиграла домашний чемпионат Европы по водному поло среди мужских команд, который проходил в Сплите. В финальном матче хорватские ватерполисты нанесли поражение команде Венгрии со счётом 10:9 (3:3, 1:0, 4:4, 2:2).

В составе хорватской команды по три мяча забили Рино Бурич и Константин Харьков. У венгерской команды по два мяча на счету Эрика Мольнара и Янсика Силарда.

Сборная Хорватии во второй раз выиграла чемпионат Европы: ранее хорватские ватерполисты побеждали в 2010 году. Команда также является олимпийским чемпионом – 2012 и двукратным чемпионом мира (2007 и 2017 годы).



Бронзовым призёром стала команда Испании, которая в матче за третье место нанесла поражение команде Италии со счётом 7:6.



Водное поло. Чемпионат Европы. Мужчины. Сплит, Хорватия

Финал



Венгрия – Хорватия – 9:10 (3:3, 0:1, 4:4, 2:2).