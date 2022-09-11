Арямнов: скоро тренером сборной Беларуси по тяжёлой атлетике станет слесарь-ремонтник

Олимпийский чемпион 2008 года, белорусский тяжелоатлет Андрей Арямнов раскритиковал уровень чемпионата Беларуси, победителем которого стал в очередной раз.
«Я вновь чемпион республики Беларусь. Уже и не вспомню, сколько раз я это делал! Но в этот раз было легче всего… Сейчас уровень сборной по тяжёлой атлетике оставляет желать лучшего.
Фото: из личного архива Андрея Арямнова
Поздравляю всех членов национальной команды с отличным педагогическим составом. Я думаю, скоро главным тренером станет слесарь-монтажник», — написал Арямнов в своих социальных сетях.
Помимо золота Олимпиады, в активе 34-летнего Арямнова есть титул чемпиона мира 2007 года и серебряная медаль с ЧМ-2019, серебро и бронза с чемпионатов Европы. Андрей — обладатель мировых рекордов в весовой категории до 105 кг.
- 11 сентября 2022
-
21:01
-
14:17
-
12:41
-
12:03
-
09:25
-
00:31
- 10 сентября 2022
-
23:59
-
22:43
-
21:31
-
21:13
-
20:19
-
19:42
-
19:24
-
18:59
-
18:10
-
17:58
-
17:30
-
16:29
-
16:12
-
15:14
-
14:18
-
12:55
-
00:15
- 9 сентября 2022
-
23:15
-
23:00
-
22:45
-
22:39
-
20:42
-
20:20
-
19:39
-
19:26
-
19:06
-
16:05
-
13:48
-
13:16