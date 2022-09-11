Арямнов: скоро тренером сборной Беларуси по тяжёлой атлетике станет слесарь-ремонтник

Олимпийский чемпион 2008 года, белорусский тяжелоатлет Андрей Арямнов раскритиковал уровень чемпионата Беларуси, победителем которого стал в очередной раз.

«Я вновь чемпион республики Беларусь. Уже и не вспомню, сколько раз я это делал! Но в этот раз было легче всего… Сейчас уровень сборной по тяжёлой атлетике оставляет желать лучшего.

Фото: из личного архива Андрея Арямнова

Поздравляю всех членов национальной команды с отличным педагогическим составом. Я думаю, скоро главным тренером станет слесарь-монтажник», — написал Арямнов в своих социальных сетях.

Помимо золота Олимпиады, в активе 34-летнего Арямнова есть титул чемпиона мира 2007 года и серебряная медаль с ЧМ-2019, серебро и бронза с чемпионатов Европы. Андрей — обладатель мировых рекордов в весовой категории до 105 кг.