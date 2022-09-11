Новым президентом Всемирной федерации керлинга стал американец Бо Веллинг

Американец Бо Веллинг сегодня, 11 сентября, был избран на должность президента Всемирной федерации кёрлинга (WCF). Он будет занимать пост в течение четырёх лет. Об этом сообщила пресс-служба федерации.



Выборы прошли на Генеральной ассамблее WCF в Лозанне (Швейцария). Веллинг стал первым американцем, возглавившим WCF. Он сменил известную в прошлом шотландскую кёрлингистку Кейт Кейтнесс, которая занимала пост президента федерации 12 лет — с 2010 года. Другими кандидатами были австралиец Хью Милликин, норвежец Бент Рамсфьел и канадец Грэм Прауз.



Ранее американец занимал должность директора организации.

Отметим, что на конгрессе в Лозанне присутствуют представители Федерации кёрлинга России (ФКР).