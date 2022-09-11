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Главный арбитр Sinquefield Cup – 2022 прокомментировал ситуацию с читерством на турнире

Главный арбитр Sinquefield Cup – 2022 прокомментировал ситуацию с читерством на турнире
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Главный арбитр Sinquefield Cup – 2022 Кристофер Бирд выпустил официальное заявление касательно возможных эпизодов читерства на текущих соревнованиях.

«В ответ на недавние слухи, циркулирующие в шахматном мире, я могу подтвердить, что в настоящее время у нас нет никаких признаков того, что какой-либо игрок играл нечестно на Sinquefield Cup 2022 года. Речь идёт о всех турах, сыгранных на сегодняшний день.

Мы проводили все турниры Grand Chess Tour, включая Sinquefield Cup и другие крупные турниры здесь, в Сент-Луисе, в течение многих лет с такими же строгими мерами по борьбе с мошенничеством, которые применялись для 1-3 туров, и нам не известно о каких-либо нарушениях правил честной игры во время предыдущих туров. Эти меры включали сканирование игроков с помощью металлодетекторов перед играми и случайным образом после игр, внимательное наблюдение за игроками и анализ честной игры профессором Кеннетом Риганом с использованием FIDE Game Screening Tool.

Тем не менее, соблюдая интересы всех игроков и организаторов, я проконсультировался с главным арбитром Grand Chess Tour, IA (IA-международный арбитр) Дэвидом Седжвиком, и вместе мы выступили за введение дополнительных мер по борьбе с мошенничеством после 3-го тура. Эти меры включали сканирование игроков с RF-сканерами и 15-минутную задержку прямого эфира. Я очень благодарен организаторам в Сент-Луисе, которые сразу же согласились на эти просьбы, несмотря на дополнительные расходы и возникшие в последний момент технические проблемы, а также лишение возможности проводить прямые трансляции.

Команда арбитров будет продолжать сохранять бдительность, и все меры по борьбе с мошенничеством, которые были приняты, останутся в силе до конца мероприятия», — говорится в официальном заявлении Бирда.

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