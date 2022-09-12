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Сборная Италии переиграла Польшу и стала победителем чемпионата мира по волейболу — 2022

Сборная Италии переиграла Польшу и стала победителем чемпионата мира по волейболу — 2022
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Сборная Италии на арене «Сподек» (Катовице, Польша) одержала победу над Польшей и завоевала золотые медали чемпионата мира по волейболу, который проходил с 26 августа по 11 сентября.

Италия обыграла своих соперников со счётом 3:1 (22:25, 25:21, 25:18, 25:20).Самыми результативными в составе польской команды стали доигровщики Александр Сливка (12) и Камиль Семенюк (11). У победителей матча отличились Даниеле Лавия (19) и Алессандро Микьелетто (14).

ЧМ-2022 (м). Финал
11 сентября 2022, воскресенье. 22:00 МСК
Польша
Окончен
1 : 3
Италия

В матче за третье место сошлись команды Бразилии и Словении. Южноамериканцы в четырёх сетах одолели словенских волейболистов — 3:1 (25:18, 25:18, 22:25, 25:18). Самым результативным игроком турнира стал доигровщик Бразилии Йоанди Леал Идальго, набравший 123 очка.

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