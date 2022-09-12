Сборная Италии переиграла Польшу и стала победителем чемпионата мира по волейболу — 2022

Сборная Италии на арене «Сподек» (Катовице, Польша) одержала победу над Польшей и завоевала золотые медали чемпионата мира по волейболу, который проходил с 26 августа по 11 сентября.

Италия обыграла своих соперников со счётом 3:1 (22:25, 25:21, 25:18, 25:20).Самыми результативными в составе польской команды стали доигровщики Александр Сливка (12) и Камиль Семенюк (11). У победителей матча отличились Даниеле Лавия (19) и Алессандро Микьелетто (14).

В матче за третье место сошлись команды Бразилии и Словении. Южноамериканцы в четырёх сетах одолели словенских волейболистов — 3:1 (25:18, 25:18, 22:25, 25:18). Самым результативным игроком турнира стал доигровщик Бразилии Йоанди Леал Идальго, набравший 123 очка.