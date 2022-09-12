Италия вышла на чистое 2-е место по выигранным ЧМ по волейболу среди мужчин. Лидирует СССР
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Сборная Италии стала победителем мужского чемпионата мира по волейболу. В финале команда Фердинандо де Джорджи одолела хозяев турнира, польских волейболистов, — 3:1 (22:25, 25:21, 25:18, 25:20). Встреча проходила на арене «Сподек» (Катовице, Польша).
Эта победа стала для Италии четвёртой в истории. Команда уже побеждала на мировом первенстве в 1990, 1994, 1998 годах. Итальянские волейболисты теперь занимают второе место по выигранным чемпионатам мира среди мужчин. Лидирует сборная СССР (шесть побед), а третью строчку делят Польша и Бразилия (по три победы).
Наибольшее количество побед на чемпионатах мира по волейболу среди мужчин:
1) СССР – 6;
2) Италия – 4;
3) Польша, Бразилия – по 3;
5) Чехословакия – 2;
6) ГДР, США — по 1.
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