Бразильский волейболист показал в камеру средний палец во время награждения ЧМ-2022

Волейболист национальной команды Бразилии Лукас показал в камеру средний палец во время церемонии награждения чемпионата мира.

Напомним, сборная Бразилия обыграла Словению со счётом 3:1 в матче за бронзовые награды чемпионата мира по волейболу среди мужчин, который проходил в Польше и Словении.

Лукас во время церемонии награждения стал эмоционально показывать всем медаль, после чего продемонстрировал в камеру средней палец. Кому был адресован данный жест на данный момент неизвестно.

Отметим, бразильцы становятся призёром чемпионата мира по волейболу на протяжении шести последних чемпионатов мира.

Победителем турнира стала национальная команда Италии, которая в решающем матче турнира обыграла сборную Польши со счётом 3:1.