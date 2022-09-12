Названы MVP и символическая сборная чемпионата мира по волейболу

Определены MVP и символическая сборная мужского чемпионата мира по волейболу, который вчера, 11 сентября, закончился в Катовице (Польша). В решающем матче турнира сборная Италии победила национальную команду Польши со счётом 3:1 (22:25, 25:21, 25:18, 25:20).
Самым ценным игроком турнира признан итальянец Симоне Джаннелли. В символическую сборную ЧМ, помимо него, вошли Йоанди Леаль (Бразилия), Камил Семенюк (Польша), Матеуш Бенек (Польша), Джанлука Галасси (Италия), Бартош Курек (Польша) и Фабио Баласо (Италия).
Напомним, в матче за третье место сошлись команды Бразилии и Словении. Южноамериканцы в четырёх сетах одолели словенских волейболистов — 3:1 (25:18, 25:18, 22:25, 25:18). Самым результативным игроком турнира стал доигровщик Бразилии Йоанди Леал Идальго, набравший 123 очка.
Самые крутые победы российского волейбола на Олимпиадах:
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