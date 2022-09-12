Непомнящий уступил Фирудже на решающем тай-брейке Sinquefield Cup

Российский шахматист Ян Непомнящий потерпел поражение от 19-летнего французского гроссмейстера Алирезы Фируджи на решающем тай-брейке турнира Sinquefield Cup, который проходил в Сент-Луисе (США)

По итогам кругового турнира Фируджа и Непомнящий набрали одинаковое количество очков, поэтому для определения победителя соревнований необходимо было провести тай-брейк из двух партий. Алиреза оказался сильнее своего соперника со счётом 1,5-0,5.

Ян Непомнящий является чемпионом Европы 2010 года. Российский гроссмейстер также становился двукратным чемпионом России (2010 и 2020) и двукратным победителем командного чемпионата мира в составе команды России (2013 и 2019). Ранее он заявлял, что может пропустить все турниры после соревнований в Сент-Луисе.