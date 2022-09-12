Непомнящий уступил Фирудже на решающем тай-брейке Sinquefield Cup
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Российский шахматист Ян Непомнящий потерпел поражение от 19-летнего французского гроссмейстера Алирезы Фируджи на решающем тай-брейке турнира Sinquefield Cup, который проходил в Сент-Луисе (США)
По итогам кругового турнира Фируджа и Непомнящий набрали одинаковое количество очков, поэтому для определения победителя соревнований необходимо было провести тай-брейк из двух партий. Алиреза оказался сильнее своего соперника со счётом 1,5-0,5.
Ян Непомнящий является чемпионом Европы 2010 года. Российский гроссмейстер также становился двукратным чемпионом России (2010 и 2020) и двукратным победителем командного чемпионата мира в составе команды России (2013 и 2019). Ранее он заявлял, что может пропустить все турниры после соревнований в Сент-Луисе.
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