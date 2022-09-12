Алиреза Фируджа стал победителем серии Grand Chess Tour 2022. Непомнящий не вошёл в тройку

Французский гроссмейстер Алиреза Фируджа выиграл Grand Chess Tour 2022. 19-летний шахматист стал первым, суммарно заработав 36,5 очка. На втором месте расположился американец Уэсли Со, а третью строчку занял француз Максим Вашье-Лаграв. Россиянин Ян Непомнящий поделил пятое место с представителем США Левоном Ароняном.

«Вообще, я думаю, что Grand Chess Tour — это самый сложный тур в истории шахмат, поэтому выиграть его — потрясающее чувство, и я не могу быть более счастливым», — сказал Алиреза Фируджа.

Результаты Grand Chess Tour 2022:

1. Алиреза Фируджа — 36,5 очка.

2. Уэсли Со — 30.

3. Максим Вашье-Лаграв — 29.

4. Фабиано Каруана — 28.

5. Ян Непомнящий, Левон Аронян — 27.

7. Леньер Домингес — 16,5.

8. Шахрияр Мамедьяров — 12,5.

9. Рихард Раппорт — 6,5.