Расписание чемпионата мира по художественной гимнастике — 2022

С 14 по 18 сентября в Болгарии (София) пройдёт чемпионат мира по художественной гимнастике. Предлагаем вашему вниманию расписание турнира.
14 сентября, среда
9:30 мск — квалификация. Обруч и мяч. Группа А
12:00 — квалификация. Обруч и мяч. Группа B
14:45 — квалификация. Обруч и мяч. Группа C
17:10 — квалификация. Обруч и мяч. Группа D
20:20 — церемония открытия
21:00 — финал. Обруч
21:32 — финал. Мяч
15 сентября, четверг
9:30 — квалификация. Булавы и лента. Группа B
11:45 — квалификация. Булавы и лента. Группа A
14:45 — квалификация. Булавы и лента. Группа D
17:10 — квалификация. Булавы и лента. Группа C
21:00 — финал. Булавы
21:32 — финал. Лента
16 сентября, пятница
14:30 — групповое многоборье. 5 обручей, 3 ленты и 2 мяча. Группа A
17:00 — групповое многоборье. 5 обручей, 3 ленты и 2 мяча. Группа B
17 сентября, суббота
14:45 — личное многоборье. Группа B (10-18-е места по итогам квалификации)
17:15 — личное многоборье. Группа A (1-9-е места по итогам квалификации)
18 сентября, воскресенье
15:03 — группы. Финал. 5 обручей
15:50 — группы. Финал. 3 ленты и 2 мяча
17:00 — гала
Ими восторгался весь мир. Самые красивые гимнастки СССР:
- 13 сентября 2022
-
11:29
-
11:00
-
10:58
-
10:41
-
10:30
-
10:19
-
10:00
-
09:36
-
09:30
-
09:00
-
09:00
-
08:08
- 12 сентября 2022
-
23:02
-
23:00
-
22:00
-
21:25
-
21:00
-
19:24
-
19:03
-
18:56
-
17:10
-
16:45
-
16:15
-
15:24
-
15:07
-
14:45
-
13:52
-
13:38
-
13:20
-
12:09
-
11:55
-
11:35
-
11:34
-
09:10
-
04:10