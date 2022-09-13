Расписание чемпионата мира по художественной гимнастике — 2022

С 14 по 18 сентября в Болгарии (София) пройдёт чемпионат мира по художественной гимнастике. Предлагаем вашему вниманию расписание турнира.

14 сентября, среда

9:30 мск — квалификация. Обруч и мяч. Группа А

12:00 — квалификация. Обруч и мяч. Группа B

14:45 — квалификация. Обруч и мяч. Группа C

17:10 — квалификация. Обруч и мяч. Группа D

20:20 — церемония открытия

21:00 — финал. Обруч

21:32 — финал. Мяч

15 сентября, четверг

9:30 — квалификация. Булавы и лента. Группа B

11:45 — квалификация. Булавы и лента. Группа A

14:45 — квалификация. Булавы и лента. Группа D

17:10 — квалификация. Булавы и лента. Группа C

21:00 — финал. Булавы

21:32 — финал. Лента

16 сентября, пятница

14:30 — групповое многоборье. 5 обручей, 3 ленты и 2 мяча. Группа A

17:00 — групповое многоборье. 5 обручей, 3 ленты и 2 мяча. Группа B

17 сентября, суббота

14:45 — личное многоборье. Группа B (10-18-е места по итогам квалификации)

17:15 — личное многоборье. Группа A (1-9-е места по итогам квалификации)

18 сентября, воскресенье

15:03 — группы. Финал. 5 обручей

15:50 — группы. Финал. 3 ленты и 2 мяча

17:00 — гала

Ими восторгался весь мир. Самые красивые гимнастки СССР: