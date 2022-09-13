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Расписание чемпионата мира по художественной гимнастике — 2022

Расписание чемпионата мира по художественной гимнастике — 2022
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С 14 по 18 сентября в Болгарии (София) пройдёт чемпионат мира по художественной гимнастике. Предлагаем вашему вниманию расписание турнира.

14 сентября, среда
9:30 мск — квалификация. Обруч и мяч. Группа А
12:00 — квалификация. Обруч и мяч. Группа B
14:45 — квалификация. Обруч и мяч. Группа C
17:10 — квалификация. Обруч и мяч. Группа D
20:20 — церемония открытия
21:00 — финал. Обруч
21:32 — финал. Мяч

15 сентября, четверг
9:30 — квалификация. Булавы и лента. Группа B
11:45 — квалификация. Булавы и лента. Группа A
14:45 — квалификация. Булавы и лента. Группа D
17:10 — квалификация. Булавы и лента. Группа C
21:00 — финал. Булавы
21:32 — финал. Лента

16 сентября, пятница
14:30 — групповое многоборье. 5 обручей, 3 ленты и 2 мяча. Группа A
17:00 — групповое многоборье. 5 обручей, 3 ленты и 2 мяча. Группа B

17 сентября, суббота
14:45 — личное многоборье. Группа B (10-18-е места по итогам квалификации)
17:15 — личное многоборье. Группа A (1-9-е места по итогам квалификации)

18 сентября, воскресенье
15:03 — группы. Финал. 5 обручей
15:50 — группы. Финал. 3 ленты и 2 мяча
17:00 — гала

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