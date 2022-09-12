Лайшев — о спорте и политике: здорово, что соперники оголили своё истинное лицо

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал отстранение российских спортсменов от международных соревнований.

«Я жил и в 80-м, и в 84-м году. И наша Олимпиада была без настроения, и в Лос-Анджелесе то же. И после этого ко мне в школу приезжала делегация западная во главе с японцем Ясухирой Ямаситой — великим дзюдоистом. Они приехали с программой, что никогда спорт не должен пересекаться с политикой. И очень тёплая встреча была с детьми нашей школы. И мы их поддерживали, естественно – спорт не должен пересекаться никогда с политикой. Но теперь мы видим их истинное лицо. Видим их идеологию во всём, и сегодня уже нет удивления.



Даже здорово, что они оголили своё лицо. В западных странах в открытую говорят, что в России должно быть миллионов пятьдесят жителей для их обслуживания. Ну, это вообще нонсенс!» — приводит слова Лайшева «Татар-информ».