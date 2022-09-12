«Мы пришли и обыграли чемпионов мира у них дома». Тренер Италии — о финале ЧМ с Польшей

Главный тренер сборной Италии Фердинандо де Джорджи высказался о победе своих волейболистов над Польшей в финале чемпионата мира по волейболу.
«Мы очень взволнованы. Это было удивительное путешествие, кульминацией которого стала победа на чемпионате мира с участием 12 новичков, средний возраст которых составляет 24 года. Мы пришли и обыграли чемпионов мира у них дома. Эти ребята особенные, мы сделали что-то потрясающее.
За год эти игроки развились не только технически, но и в плане своих навыков игры на поле. Они молоды, талантливы и горды тем, что играют за свои национальные цвета. Надеюсь, они доказали это в воскресенье», — цитирует итальянского специалиста Sport.pl.
Италия становилась чемпионом мира в 1990, 1994, 1998 годах. Эта победа стала четвёртой для команды на мировых первенствах.
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