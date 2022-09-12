Сергей Карякин назвал самую большую ошибку в шахматах
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Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал, какая ошибка, по его мнению, является самой большой в шахматной партии.
«Самая большая ошибка в шахматах — недооценка противника. Даже если ты гораздо сильнее, нужно понимать, что соперник напротив тебя приложит все свои силы, чтобы победить. Уважая его, ты всегда будешь трезво оценивать ситуацию на доске и вести игру к своей победе.
Уверен, это правило применимо во многих сферах нашей жизни», — написал Сергей Карякин в своём телеграм-канале.
Напомним, в настоящее время Сергей Карякин отстранён от международных турниров решением Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
Также посмотрите видео о том, за что дисквалифицирован гроссмейстер Сергей Карякин:
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