Сергей Карякин назвал самую большую ошибку в шахматах

Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал, какая ошибка, по его мнению, является самой большой в шахматной партии.

«Самая большая ошибка в шахматах — недооценка противника. Даже если ты гораздо сильнее, нужно понимать, что соперник напротив тебя приложит все свои силы, чтобы победить. Уважая его, ты всегда будешь трезво оценивать ситуацию на доске и вести игру к своей победе.

Уверен, это правило применимо во многих сферах нашей жизни», — написал Сергей Карякин в своём телеграм-канале.

Напомним, в настоящее время Сергей Карякин отстранён от международных турниров решением Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Также посмотрите видео о том, за что дисквалифицирован гроссмейстер Сергей Карякин: