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ВКонтакте запустила новое приложение для любителей бега

ВКонтакте запустила новое приложение для любителей бега
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ВКонтакте представила новый сервис для любителей бега под одноимённым названием «Бег». Новое мини-приложение внутри платформы «Здоровье» поможет поклонникам бега взаимодействовать, объединяться в комьюнити по интересам, а также принимать участие в онлайн-соревнованиях.

Рейтинговая система мини-приложения позволит пользователям ВКонтакте в реальном времени соревноваться с друзьями, выполнять спортивные челленджи и получать награды от сервиса. Также в приложении собирается вся подробная беговая статистика: дистанции за разные периоды, средний темп, пульс и потраченные калории.

В новом приложении можно делиться маршрутами, ставить перед собой индивидуальные цели и участвовать в массовых «вызовах». С помощью социальных механик соцсеть планирует построить самое большое в стране сообщество любителей бега из числа многомиллионной аудитории ВКонтакте.

Партнёром сервиса «Бег» стала национальная платёжная система «Мир». Она связала беговые события из офлайна с новым мини-приложением. Благодаря этому 18 сентября пользователи из любого города смогут виртуально присоединиться к Московскому марафону через приложение «Бег» ВКонтакте и получить шанс выиграть спортивные призы или 100 000 рублей.

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