ВКонтакте запустила новое приложение для любителей бега

ВКонтакте представила новый сервис для любителей бега под одноимённым названием «Бег». Новое мини-приложение внутри платформы «Здоровье» поможет поклонникам бега взаимодействовать, объединяться в комьюнити по интересам, а также принимать участие в онлайн-соревнованиях.
Рейтинговая система мини-приложения позволит пользователям ВКонтакте в реальном времени соревноваться с друзьями, выполнять спортивные челленджи и получать награды от сервиса. Также в приложении собирается вся подробная беговая статистика: дистанции за разные периоды, средний темп, пульс и потраченные калории.
В новом приложении можно делиться маршрутами, ставить перед собой индивидуальные цели и участвовать в массовых «вызовах». С помощью социальных механик соцсеть планирует построить самое большое в стране сообщество любителей бега из числа многомиллионной аудитории ВКонтакте.
Партнёром сервиса «Бег» стала национальная платёжная система «Мир». Она связала беговые события из офлайна с новым мини-приложением. Благодаря этому 18 сентября пользователи из любого города смогут виртуально присоединиться к Московскому марафону через приложение «Бег» ВКонтакте и получить шанс выиграть спортивные призы или 100 000 рублей.
- 12 сентября 2022
-
19:24
-
19:03
-
18:56
-
17:10
-
16:45
-
16:15
-
15:24
-
15:07
-
14:45
-
13:52
-
13:38
-
13:20
-
12:09
-
11:55
-
11:35
-
11:34
-
09:10
-
04:10
-
02:16
-
00:54
-
00:32
-
00:06
- 11 сентября 2022
-
22:40
-
22:38
-
22:19
-
21:01
-
14:17
-
12:41
-
12:03
-
09:25
-
00:31
- 10 сентября 2022
-
23:59
-
22:43
-
21:31
-
21:13