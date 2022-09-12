Генпродюсер «Матч ТВ» объяснил, почему канал не покажет ЧМ по художественной гимнастике

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин рассказал, по какой причине телеканал не покажет чемпионат мира – 2022 по художественной гимнастике. Он пройдёт с 26 октября по 6 ноября в Ливерпуле (Великобритания).
«Мы подходим к событиям индивидуально – нельзя сказать, что мы отказываемся от всех международных событий, потому что они без россиян неинтересны. Но, например, мы показали чемпионат мира по хоккею – рейтинги там были весьма скромные. Сейчас стартует чемпионат мира по художественной гимнастике – показывать его мы не будем, хотя права есть. Чемпионат мира без не просто главных претендентов на медали, а безусловных лидеров – это уже не чемпионат мира – интерес к нему может быть разве что у очень узкой аудитории», — сказал Тащин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
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