Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Генпродюсер «Матч ТВ» объяснил, почему канал не покажет ЧМ по художественной гимнастике

Генпродюсер «Матч ТВ» объяснил, почему канал не покажет ЧМ по художественной гимнастике
Комментарии

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин рассказал, по какой причине телеканал не покажет чемпионат мира – 2022 по художественной гимнастике. Он пройдёт с 26 октября по 6 ноября в Ливерпуле (Великобритания).

«Мы подходим к событиям индивидуально – нельзя сказать, что мы отказываемся от всех международных событий, потому что они без россиян неинтересны. Но, например, мы показали чемпионат мира по хоккею – рейтинги там были весьма скромные. Сейчас стартует чемпионат мира по художественной гимнастике – показывать его мы не будем, хотя права есть. Чемпионат мира без не просто главных претендентов на медали, а безусловных лидеров – это уже не чемпионат мира – интерес к нему может быть разве что у очень узкой аудитории», — сказал Тащин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

«Для политиков Олимпиада ничего не значит». Смелое интервью с нашей гимнасткой-чемпионкой «Для политиков Олимпиада ничего не значит». Смелое интервью с нашей гимнасткой-чемпионкой
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022