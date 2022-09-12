Чемпион мира по плаванию Климент Колесников: надеюсь, нас вернут на международную арену

Двукратный призёр Олимпийских игр 2020 года в плавании Климент Колесников высказался о возвращении российских спортсменов на международную арену.

«До момента, чтобы опустить руки, ещё не дошло, да и, думаю, не дойдёт. Я не тот человек, который опускает руки. Не могу сказать, что сейчас середина моего пути, всё только началось. Я всё-таки надеюсь на то, что нас допустят и вернут на международную арену. Мы спортсмены как-никак. Я надеюсь, что люди, которые так же, как и мы, спортсмены и уже являются начальниками, руководителями, понимают, что от спорта нам никуда не деться, особенно учитывая короткую спортивную жизнь. Нас в какой-то определённый момент допустят, а мы покажем, что всё-таки не сидели и отдыхали», — сказал Колесников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Полное интервью с Климентом Колесниковым читайте на «Чемпионате» 13 сентября.