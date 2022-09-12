Чемпион мира Колесников: мы живём ради Олимпиады, и будет обидно, если нас не допустят

Двукратный призёр Олимпийских игр 2020 года в плавании Климент Колесников рассказал о значении Олимпиады.

«У нас разговоры о недопуске идут, наверное, с 2016-го. Каждую Олимпиаду одно и то же. Думаю, тем ребятам в сборной, которые постарше меня, уже не привыкать к этому. А если говорить про нас и ребят помладше… На данный момент я об этом не думаю. Я вообще такой человек, который не заглядывает в будущее, пока у меня есть другие этапы, которые я должен пройти.

Но в целом будет обидно и максимально досадно, если нас не допустят. Всё-таки у нас так в стране сложилось, что Олимпийские игры – самые значимые, зрелищные и престижные соревнования. Они дают тебе многое, очень многое! Мы к ним стремимся, мы живём и тренируемся ради них. Съездить на Олимпиаду и занять места как можно выше – это наша цель. Но если так сложится и нас не допустят, то, я надеюсь, государство, регионы и Минспорт будут искать альтернативные пути, чтобы провести соревнования, которые, может, по грандиозности и масштабу не сравнятся с Олимпийскими играми, но по крайней мере позволят спорту не увядать, а развиваться дальше», — сказал Колесников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Полное интервью с Климентом Колесниковым читайте на «Чемпионате» 13 сентября.