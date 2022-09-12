«Будет одна цель — попасть в сборную на зарплату». Колесников — о последствиях отстранения

Двукратный призёр Олимпийских игр 2020 года в плавании Климент Колесников предположил, как на российских спортсменов повлияет отстранение от международной арены.
«Если внутри страны не смогут найти альтернативу, не смогут дать мотивацию для прогресса, то, я думаю, достаточно будет всего одного олимпийского цикла, а потом начнётся застой. Это моё мнение, я надеюсь, что меня за него никто не будет судить. Я вижу это как спортсмен, находящийся внутри команды.
Проблема в том, что не будет уже мотивации победить на чемпионате Европы или мира, будет одна цель – попасть во взрослую сборную на зарплату. Так что я не знаю… Мне кажется, есть много разных выходов, и нужно стараться найти альтернативу, нужно сохранять интерес и у спортсменов, и у зрителей. Зрителю ведь всегда нужно зрелище, а у нас в стране его пока явно не хватает», — сказал Колесников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.
Полное интервью с Климентом Колесниковым читайте на «Чемпионате» 13 сентября.
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