«Будет одна цель — попасть в сборную на зарплату». Колесников — о последствиях отстранения

Двукратный призёр Олимпийских игр 2020 года в плавании Климент Колесников предположил, как на российских спортсменов повлияет отстранение от международной арены.

«Если внутри страны не смогут найти альтернативу, не смогут дать мотивацию для прогресса, то, я думаю, достаточно будет всего одного олимпийского цикла, а потом начнётся застой. Это моё мнение, я надеюсь, что меня за него никто не будет судить. Я вижу это как спортсмен, находящийся внутри команды.

Проблема в том, что не будет уже мотивации победить на чемпионате Европы или мира, будет одна цель – попасть во взрослую сборную на зарплату. Так что я не знаю… Мне кажется, есть много разных выходов, и нужно стараться найти альтернативу, нужно сохранять интерес и у спортсменов, и у зрителей. Зрителю ведь всегда нужно зрелище, а у нас в стране его пока явно не хватает», — сказал Колесников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Полное интервью с Климентом Колесниковым читайте на «Чемпионате» 13 сентября.