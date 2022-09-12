Ирина Винер поддержала решение «Матч ТВ» не показывать ЧМ по художественной гимнастике

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер поддержала решение «Матч ТВ» не показывать чемпионат мира по художественной гимнастике.

«Мы же до этого видели чемпионат Европы по художественной гимнастике без наших спортсменок. Это не было никому интересно. Поэтому какой смысл в нынешнем чемпионате мира без нас? Там остался только Китай. Так что я понимаю решение канала не транслировать турнир в отсутствие российских гимнасток.



Как я уже говорила, настоящее мировое первенство проводится у нас на Спартакиаде сильнейших. Здесь собраны все лучшие спортсменки мира: у нас соревнуются практически две сборные России, а также команды разных регионов, которые сильнее многих сборных в мире. Уже прошёл первый день Спартакиады, и на нём был продемонстрирован потрясающий уровень выступлений», — цитирует Винер «Матч ТВ».