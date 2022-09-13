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«0,02 секунды — ничто, но по факту — всё». Пловец Колесников — о досадном финале Олимпиады

«0,02 секунды — ничто, но по факту — всё». Пловец Колесников — о досадном финале Олимпиады
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Двукратный призёр Олимпийских игр 2020 года в плавании Климент Колесников поделился воспоминаниями о финале Олимпиады в Токио.

«Конечно, было обидно… Тогда это было тяжело воспринимать. Эти 0,02 секунды – ничто, но по факту – абсолютно всё. Нужно было просто переварить то, что произошло, и я это сделал. Глядя назад на всё произошедшее, могу сказать, что были сделаны выводы, была проделана визуализация случившегося с точки зрения психологии. А так отчасти то, что у меня нет золотой медали – это дополнительная мотивация к тому, чтобы усерднее тренироваться».

Напомним, 27 июля 2021 года Колесников выиграл серебро в плавании на спине на дистанции 100 м, показав результат 52 секунды. Первым пришёл россиянин Евгений Рылов (51,98).

Полное интервью с Климентом Колесниковым читайте здесь:

«Иностранцы писали, что русских не хватает». Большое интервью с нашим пловцом-чемпионом «Иностранцы писали, что русских не хватает». Большое интервью с нашим пловцом-чемпионом
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