«0,02 секунды — ничто, но по факту — всё». Пловец Колесников — о досадном финале Олимпиады

Двукратный призёр Олимпийских игр 2020 года в плавании Климент Колесников поделился воспоминаниями о финале Олимпиады в Токио.

«Конечно, было обидно… Тогда это было тяжело воспринимать. Эти 0,02 секунды – ничто, но по факту – абсолютно всё. Нужно было просто переварить то, что произошло, и я это сделал. Глядя назад на всё произошедшее, могу сказать, что были сделаны выводы, была проделана визуализация случившегося с точки зрения психологии. А так отчасти то, что у меня нет золотой медали – это дополнительная мотивация к тому, чтобы усерднее тренироваться».

Напомним, 27 июля 2021 года Колесников выиграл серебро в плавании на спине на дистанции 100 м, показав результат 52 секунды. Первым пришёл россиянин Евгений Рылов (51,98).

Полное интервью с Климентом Колесниковым читайте здесь: