«Не люблю открытую воду». Чемпион мира по плаванию Колесников рассказал о своём страхе

Двукратный призёр Олимпиады-2020 по плаванию Климент Колесников рассказал, чего боится.
«У меня нет никакого желания лезть в воду, помимо тренировок. Вообще, я не любитель больших водных пространств, начиная от озера, заканчивая океаном. У меня присутствует какой-то страх неизвестности, ожидающей меня под водой, хоть она и может быть максимально безопасна. Именно по этой причине я не очень люблю залезать в открытую воду.
Как ни странно, на море всё равно езжу (улыбается). Хочется погреться под солнышком, сходить на пляж. Зайти и выйти в море тоже могу. У меня же не такая сильная фобия, что я воды боюсь. Я не любитель плавать просто в удовольствие, нырять, что-то рассматривать на дне. Я чисто так, зашёл-вышел», — сказал Колесников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.
Полное интервью с Климентом Колесниковым читайте здесь:
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