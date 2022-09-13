«Мне было всё равно, что не будет международных турниров». Колесников — об отстранении

Двукратный призёр Олимпиады-2020 по плаванию Климент Колесников высказался об отстранении россиян от международных соревнований.
«Мотивация есть, просто она не такая, как всегда. Естественно, надо было её поискать. Я пришёл к тому, что сейчас идёт работа на самого себя, попытка улучшить какие-то моменты, которые не давали плыть быстрее. Сейчас мотивация заключается в том, чтобы использовать время с пользой. Да, с одной стороны, плохо, что нет международных стартов, но с другой – появилась возможность поэкспериментировать и попробовать что-то новое, что не позволяла пробовать серьёзная подготовка, когда ошибки не прощаются.
Вообще, изначально, когда у нас отменили все старты, я относился к этому максимально нейтрально. Мне, можно сказать, было всё равно, что у нас их не будет. Но со временем, конечно, понял, что не хватает тех эмоций, к которым привык с годами. Тогда пришлось акцентировать своё внимание и вкладывать свой настрой в другие нюансы, нежели раньше», — сказал Колесников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.
Полное интервью с Климентом Колесниковым читайте здесь:
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