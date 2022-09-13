«Температура была под 40 градусов». Пловец Колесников рассказал, как перенёс коронавирус

Двукратный призёр летних Олимпийских игр 2020 года по плаванию, многократный чемпион мира россиянин Климент Колесников рассказал, как перенёс коронавирусную инфекцию.

«Переболел коронавирусом почти бессимптомно. Была просто высокая температура, под 40 градусов. Голова ещё болела. Не самые приятные ощущения. Сразу понятно, что это не простуда. Но каких-то явных последствий не было. Хотя те ребята знакомые, кто тоже болел, рассказывали, что у них были всё-таки последствия: они чуть больше уставали, появлялась одышка. А я просто переболел, и всё», — рассказал Климент Колесников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Полностью интервью с Климентом Колесниковым читайте здесь: