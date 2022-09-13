Украина отказалась выступать на ЧЕ по самбо из-за участия России и Беларуси

Федерация самбо Украины объявила, что национальная команда не примет участия на чемпионате Европы. Турнир пройдёт в Нови-Саде (Сербия) с 14 по 19 сентября.
Такое решение было принято из-за того, что на чемпионате Европы выступят самбисты России и Беларуси. Ранее Международная федерация самбо (FIAS) допустила россиян и белорусов до выступлений в нейтральном статусе (то есть без флага и гимна), несмотря на то что Международный олимпийский комитет порекомендовал до этого отстранить спортсменов.
«Мы, атлеты, тренеры и специалисты Федерации самбо Украины, заявляем об отказе от участия в чемпионате Европы по причине принятого решения Международной федерации самбо и Европейской федерации самбо о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в этих соревнованиях», — говорится, в частности, в письме Федерации самбо Украины, выложенном на официальном сайте организации.
Кто поддержал российских спортсменов после отстранения?
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