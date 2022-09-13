Тренер женской сборной России по гандболу Бодниева: игры в Минске — долгожданные

Главный тренер женской сборной России по гандболу Людмила Бодниева поделилась планами на предстоящий сбор. Команда будет тренироваться в Новогорске с 26 по 30 сентября, а затем отправится в Минск на товарищеские матчи с Беларусью. Встречи пройдут 1 и 2 октября.

«На этот раз сбор будет непродолжительным. Фактически, не считая матчей, мы будет иметь возможность тренироваться лишь в течение четырёх дней. Игры в Минске для нашей команды – долгожданные, так как наконец мы сможем посмотреть игроков, если так можно выразиться, в боевых условиях. Тренировки очень важны, но матчи – это совсем другое.

Если говорить о составе, то наш тренерский штаб придерживается в этом отношении определённого плана. Три-четыре места стараемся предоставлять вчерашним юниоркам, чтобы они тоже поработали с национальной командой. Сбор с более сбалансированным составом, где будут и опытные, и проявившие себя с лучшей стороны молодые спортсменки, мы планируем провести либо в конце октября, либо уже весной следующего года», — приводит слова Людмилы Бодниевой официальный сайт Федерации гандбола России (ФГР).