Тренер женской сборной России по гандболу Бодниева: игры в Минске — долгожданные

Главный тренер женской сборной России по гандболу Людмила Бодниева поделилась планами на предстоящий сбор. Команда будет тренироваться в Новогорске с 26 по 30 сентября, а затем отправится в Минск на товарищеские матчи с Беларусью. Встречи пройдут 1 и 2 октября.
«На этот раз сбор будет непродолжительным. Фактически, не считая матчей, мы будет иметь возможность тренироваться лишь в течение четырёх дней. Игры в Минске для нашей команды – долгожданные, так как наконец мы сможем посмотреть игроков, если так можно выразиться, в боевых условиях. Тренировки очень важны, но матчи – это совсем другое.
Если говорить о составе, то наш тренерский штаб придерживается в этом отношении определённого плана. Три-четыре места стараемся предоставлять вчерашним юниоркам, чтобы они тоже поработали с национальной командой. Сбор с более сбалансированным составом, где будут и опытные, и проявившие себя с лучшей стороны молодые спортсменки, мы планируем провести либо в конце октября, либо уже весной следующего года», — приводит слова Людмилы Бодниевой официальный сайт Федерации гандбола России (ФГР).
- 13 сентября 2022
-
14:41
-
13:01
-
12:29
-
12:26
-
12:23
-
11:29
-
11:00
-
10:58
-
10:41
-
10:30
-
10:19
-
10:00
-
09:36
-
09:30
-
09:00
-
09:00
-
08:08
- 12 сентября 2022
-
23:02
-
23:00
-
22:00
-
21:25
-
21:00
-
19:24
-
19:03
-
18:56
-
17:10
-
16:45
-
16:15
-
15:24
-
15:07
-
14:45
-
13:52
-
13:38
-
13:20
-
12:09