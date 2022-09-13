Министр спорта РФ высказался о ситуации с дисквалификацией гимнаста за букву «Z» на груди
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Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин прокомментировал ситуацию с дисквалификацией российского гимнаста Ивана Куляка. Напомним, в марте на этапе Кубка мира в Дохе Куляк, занявший третье место, вышел на церемонию награждения с буквой «Z» на груди. За это его дисквалифицировали на год, после чего он подал апелляцию.
«Россияне всегда верят в справедливость, но надо не только верить, надо работать, чтобы справедливость восторжествовала. Мы максимальную юридическую защиту обеспечиваем, надеюсь, что все факторы будут учтены и решение не будет политизировано», — приводит слова Матыцина ТАСС.
Решение по апелляции Куляка ожидается в сентябре 2022 года.
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