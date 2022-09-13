В Европейской федерации самбо отреагировали на отказ Украины выступить на ЧЕ из-за России

Президент Европейской федерации самбо Сергей Елисеев прокомментировал новость о том, что сборная Украины не примет участия в чемпионате Европы, который пройдёт в Нови-Саде (Сербия) с 14 по 19 сентября. Ранее Федерация самбо Украины объявила, что такое решение было принято из-за того, что на чемпионате Европы выступят самбисты России и Беларуси.

«Мы сожалеем о том, что украинские спортсмены не примут участия в чемпионате Европы, потому что для нас очень важно, чтобы все атлеты смогли выступить в соревнованиях независимо от политических ситуаций. И смешивать спорт с политикой мы считаем неправильным.

Руководство Европейской федерации самбо выражает сожаление, что сильнейшие спортсмены не выступят на чемпионате Европы. Тем более что в составе сборной Украины есть и чемпионы мира, и чемпионы Европы», — приводит слова Елисеева «РИА Новости Спорт».

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