Президент ФГР Шишкарёв предложил создать в Казани профессиональный гандбольный клуб

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв на рабочей встрече с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым в Казани 13 сентября предложил создать профессиональный мужской гандбольный клуб в административном центре региона. Об этом сообщила пресс-служба ФГР.
«Мы все прекрасно знаем, что Республика Татарстан – спортивный регион, где достаточно много профессиональных клубов высокого уровня. Это относится к футболу, хоккею, баскетболу и волейболу, и здорово, если в Казани была бы сильная гандбольная мужская команда. Гандбольные традиции в республике очень крепки, и как для руководителя федерации для меня очень важно, чтобы в Татарстане был сильный клуб. Надеюсь, что уже через год казанская команда сможет стать участником российской Суперлиги», – приводит слова Сергея Шишкарёва официальный сайт ФГР.
Отмечается, что руководство региона поддержало инициативу президента ФГР.
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