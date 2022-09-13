В сборной России отреагировали на отказ Украины выступить на ЧЕ по самбо из-за России

Главный тренер сборной России по спортивному самбо Дмитрий Трошкин прокомментировал новость о том, что сборная Украины не примет участия в чемпионате Европы, который пройдёт в Нови-Саде (Сербия) с 14 по 19 сентября. Ранее Федерация самбо Украины объявила, что такое решение было принято из-за того, что на чемпионате Европы выступят самбисты России и Беларуси.

«От этого ведь страдают ребята и девушки, которые готовятся, как оказывается, в никуда. Сейчас в такой же ситуации находятся наши спортсмены, которых международные федерации не допускают к своим соревнованиям. Они тренируются, а мы участвуем только в турнирах в России.

Конечно, это тяжело. Не знаю, идёт ли это решение от сердца и души, или по чьей-то указке. Мне судить тяжело. И у нас же ведь никогда не возникало конфликтов с украинскими спортсменами. «Девиз «О спорт, ты — мир» существовал давно и должен существовать.

Ты выходишь на ковёр, жмёшь руку, а потом человек становится тебе близким другом, и ты вместе с ним идёшь по жизни. В любой стране мира, в любом городе России все, кто занимался самбо, — одна дружная семья. Мы понимаем, что это геополитика и так устроен мир. Но нам-то делить нечего на ковре, кроме спортивных честных схваток. Конечно, обидно за ребят. Сборная Украины — сильная команда и всегда составляла нам серьёзную конкуренцию. Жаль ребят. Понимаю, что в этой ситуации они просто попали под замес», — цитирует Трошкина «РИА Новости Спорт».

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