Павел Абрамов оценил важность потери Леона и Зайцева для финалистов ЧМ по волейболу

Бывший волейболист сборной России, призёр чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр Павел Абрамов прокомментировал итог чемпионата мира.

В финале мужская сборная Италии обыграла хозяев турнира, поляков (3:1), в четвёртый раз в истории выиграв чемпионат мира.



«Италия в финале была действительно сильнее и победила заслуженно. Первый сет, там Италия лидировала по ходу партии, но поляки за счёт морально-волевых качеств вырвали в этом сете победу. В этом сете меня приятно удивил центральный блокирующий поляков, благодаря которому эта победа в партии была одержана.

Что касается не игравших на турнире доигровщика Вильфредо Леона (Польша) и диагонального Ивана Зайцева (Италия), то это равнозначные потери для своих сборных. Дело в том, что диагональный сборной Италии классно отыграл турнир, в свою очередь, и польские доигровщики отыграли достойно. Поэтому они и заменили Леона и Зайцева, диагонального сборной Италии, которого, кстати, тренер не пригласил на турнир», — приводит слова Абрамова телеграм-канал спортивного радио «Движение».