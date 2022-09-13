Павел Абрамов оценил важность потери Леона и Зайцева для финалистов ЧМ по волейболу

Бывший волейболист сборной России, призёр чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр Павел Абрамов прокомментировал итог чемпионата мира.
В финале мужская сборная Италии обыграла хозяев турнира, поляков (3:1), в четвёртый раз в истории выиграв чемпионат мира.
«Италия в финале была действительно сильнее и победила заслуженно. Первый сет, там Италия лидировала по ходу партии, но поляки за счёт морально-волевых качеств вырвали в этом сете победу. В этом сете меня приятно удивил центральный блокирующий поляков, благодаря которому эта победа в партии была одержана.
Что касается не игравших на турнире доигровщика Вильфредо Леона (Польша) и диагонального Ивана Зайцева (Италия), то это равнозначные потери для своих сборных. Дело в том, что диагональный сборной Италии классно отыграл турнир, в свою очередь, и польские доигровщики отыграли достойно. Поэтому они и заменили Леона и Зайцева, диагонального сборной Италии, которого, кстати, тренер не пригласил на турнир», — приводит слова Абрамова телеграм-канал спортивного радио «Движение».
- 13 сентября 2022
-
18:28
-
15:44
-
14:41
-
13:01
-
12:29
-
12:26
-
12:23
-
11:29
-
11:00
-
10:58
-
10:41
-
10:30
-
10:19
-
10:00
-
09:36
-
09:30
-
09:00
-
09:00
-
08:08
- 12 сентября 2022
-
23:02
-
23:00
-
22:00
-
21:25
-
21:00
-
19:24
-
19:03
-
18:56
-
17:10
-
16:45
-
16:15
-
15:24
-
15:07
-
14:45
-
13:52
-
13:38