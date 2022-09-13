На Бостонском марафоне появилась категория небинарных спортсменов

Организаторы Бостонского марафона на сайте 127-го забега, который пройдёт 17 апреля 2023 года, опубликовали правила регистрации. Впервые, кроме мужской и женской категорий, в отдельную группу выделены небинарные спортсмены. Для них также определены предварительные квалификационные нормативы в зависимости от возрастной группы. При этом организаторы приносят извинения, что стандартов ещё нет, так как группа небинарных участников выделена впервые.
Зато с призовыми всё просто – суммы вознаграждения у небинарных спортсменов будут точно такими же, как у мужчин и женщин. А это $ 150 тыс. за первое место, $ 75 тыс. – за второе, $ 40 тыс. – за третье.
Также в правилах регистрации прописано, что россияне и белорусы не могут принять участие в Бостонском марафоне из-за ситуации на Украине. Пробежать смогут только нерезиденты, да и то под нейтральным флагом.
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