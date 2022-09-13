Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

На Бостонском марафоне появилась категория небинарных спортсменов

На Бостонском марафоне появилась категория небинарных спортсменов
Комментарии

Организаторы Бостонского марафона на сайте 127-го забега, который пройдёт 17 апреля 2023 года, опубликовали правила регистрации. Впервые, кроме мужской и женской категорий, в отдельную группу выделены небинарные спортсмены. Для них также определены предварительные квалификационные нормативы в зависимости от возрастной группы. При этом организаторы приносят извинения, что стандартов ещё нет, так как группа небинарных участников выделена впервые.

Зато с призовыми всё просто – суммы вознаграждения у небинарных спортсменов будут точно такими же, как у мужчин и женщин. А это $ 150 тыс. за первое место, $ 75 тыс. – за второе, $ 40 тыс. – за третье.

Также в правилах регистрации прописано, что россияне и белорусы не могут принять участие в Бостонском марафоне из-за ситуации на Украине. Пробежать смогут только нерезиденты, да и то под нейтральным флагом.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022